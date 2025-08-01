Saat ustaları çıraksız kaldı! Bir meslek sessizce yok oluyor

Saat ustaları çıraksız kaldı! Bir meslek sessizce yok oluyor
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Saat ustaları çıraksız kaldı! Bir meslek sessizce yok oluyor
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Kırşehir'de yarım asrı aşkın süredir saat tamirciliği yapan ustalar, dijital saatlerin yaygınlaşmasıyla mesleklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Çırak bulamayan ustalar, el emeğiyle yürütülen bu zanaatın yaşatılması için destek çağrısında bulunuyor.

Kırşehir'de saat ustaları, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital saatler, geleneksel saat tamirciliğini bitirme noktasına getirdi. Kırşehir'de yıllardır mesleğini sürdüren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından şikayetçi. Ustalar, kendilerinden sonra mesleklerinin tamamen yok olacağını düşünüyor. 53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi.

Saat ustaları çıraksız kaldı! Bir meslek sessizce yok oluyor

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını aktardı. Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" ifadelerini kullandı. Saat ustaları yılların birikimi olan mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selcan Tüten - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

saat mi kaldı artık telefondan saate bakılıyor

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