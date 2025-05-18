Irak'ta gazi olan Uzman Çavuş Aziz Çınar, tedavi gördüğü hastanede evlendi

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek Operasyonu sırasında gazi olan ve 3 yıl tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadıktan sonra yeniden yürümeye başlayan Uzman Çavuş Aziz Çınar (27), tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 'nde Çiğdem Gündoğmuş (27) ile evlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Aziz Çınar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında görev aldı. Ardından 23 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek Operasyonu'nda görev alan Çınar, 28 Nisan 2021'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada göğsünden ve sırtından vurularak gazi oldu. Gazi Aziz Çınar önce Şırnak Tümen Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat geçiren Çınar, bir süre yoğun bakımda kaldı.

Yoğun bakım sürecinden sonra Aziz Çınar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi Çınar, omuriliğinde oluşan sinir hasarı nedeniyle 3 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadı. Gördüğü tedaviler sonucunda geçen yıldan beri kısa mesafelerde yeniden yürümeye başlayan Çınar, doktorların yönlendirmesiyle hastanede tekerlekli sandalyede basketbola başladı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na girdi. Aziz Çınar, hayatını yeniden kurmaya başladığı bu dönemde, takım kaptanı Gazi Zafer Güneş'in muhasebeci yeğeni Çiğdem Gündoğmuş ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan Çınar ve Gündoğmuş, tanışma yıl dönümlerinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan nikahla evlendi. Nikah törenine, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hafize Yıldız katıldı. Hastane personeli ve diğer gaziler de bu mutlu anlarında genç çifti yalnız bırakmadı.

'ENGELLİ OLDUKTAN SONRA BANA EN BÜYÜK HEDİYE EŞİM OLDU'

Gazi Çınar, gazi olduktan sonra hayatının çok yönlü değiştiğini belirterek, "Hastanede tanıştığım gazi bir arkadaşım sayesinde basketbola başladım. Yani aslında engellinin engelli olmadığını, daha çok şeyleri aşabileceğini öğrendim. Önceki hayatımda yapmadığım şeyleri yapabiliyorum engelliyken. Engelli olduktan sonra bana en büyük hediye de eşim Çiğdem oldu. Bir yıl önce tam bugün Çiğdem'i tanıdım. Çiğdem beni çok değiştirdi. Onunla hayata pozitif bakmayı öğrendim. Gülmeyi öğrendim, Çiğdem'i tanıdığım günden beri çok aşırı mutluyum" dedi.

Hastanede aile gibi olduklarını söyleyen Aziz Çınar, "Biz burada birbirimizi görerek sürekli ilerliyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Birbirimizi görerek aslında daha çok güçleniyoruz. Bu hastanenin bize çok faydası olduğu için ve hastane personeli ile aile gibi olduğumuz için de burada evlenmeyi tercih ettik. Geçen yıl da burada bir arkadaşım evlenmişti. Başhekime bu nedenle burada nikah yapmak istediğimi söyledim, o da beni kırmadı, sözünü tuttu sağ olsun. Bu hastanenin maneviyatı gerçekten çok büyük. Nikah törenim burada olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.

'AZİZ, BU HASTANEDE HAYATA TUTUNDU'

Çiğdem Gündoğmuş ise 27 yıldır İstanbul'da yaşadığını ve muhasebeci olduğunu anlatarak, "Aziz'i ilk gördüğümde bana baktığı zaman gözlerinin içi gülüyordu. Ondan çok etkilendim. Aziz'in durumu bambaşka bir durum. Vatan uğruna gazi olmuş bir kişi kendisi. İnsanlara baktığımız zaman engelli ya da kusurları var diye bakmamamız gerekiyor. Aziz'in merhameti beni çok etkilemişti. İnsanlara bakış açısı, hayata karşı enerjisi. Ben normalde bir şirkette 7 yıldır muhasebe-finansman işi yapıyorum. Ama ben Aziz'in basketbolu çok sevdiğini biliyorum. Onu basketboldan ayırmak istemediğim için, onun mutluluğu için Ankara'ya taşınıyorum. Basketbolu nasıl bir heyecanla oynadığını görebiliyorum. Aziz bu hastanede evlenmek istediğini söyledi bana; onun için çok anlamlı olduğunu bildiğim için ben de burada olmasını kabul ettim. Çünkü burada tedavi gördü, burada iyileşti, burada hayata tutundu" ifadelerini kullandı.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu da Türkiye'deki bütün gazilere hizmet verdiklerini belirterek, "Bu hastanemizde bir gazimizin en mutlu gününe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Gazilerimizin hem tıbbi rehabilitasyonunu hem de sosyal rehabilitasyonunu yapmak bizim için onur verici" diye konuştu.