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Pamukova'da Ticari Taksi Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ticari taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada ticari taksi sürücüsü İlhan A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.