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Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin paketli gıda ürünlerinde kelime oyunları ve görsellerle aldatılmasını engellemek amacıyla 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nu güncelledi. Yeni düzenlemeye göre gıda etiketlerinde marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özelliklerini yanıltıcı bir şekilde yansıtmayacak. Gıda işletmecileri, kılavuzla yeni getirilen hükümlere, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlama yükümlülüğünde olacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nu güncelledi.

Gıdanın etiketinde yer alan marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubunu çağrıştırmayacak. Örneğin, margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak şekilde süt, yayık, kova, güğüm gibi görseller kullanılamayacak. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytinyağını çağrıştıracak zeytin veya zeytin ağacı görseline veya 'zeytinyağı tadında/lezzetinde' gibi ifadelere yer verilemeyecek.

Gıda işletmecisinin adında veya ticari ünvanında yer alan tüm karakterler aynı puntoda olacak şekilde yazılacak. Peynirin kendisi kullanılmadan sadece peynir aroması kullanılan bir kekte, 'peynirli' ifadesi kullanılamayacak, bu durumda 'peynir aromalı' ifadesine yer verilecek. Sütlü buz ve bitkisel yağlı sütlü buz hariç olmak üzere yenilebilir buz karışımlı gıdaların etiketlerinde inek, koyun gibi görsellere yer verilmeyecek. Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için 'ev yapımı' ifadesi kullanılamayacak.

Süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek. Kahve karışımlarının kahve gibi algılanması söz konusu olduğunda kahve dışında herhangi bir bileşen içermeyen ürünlerde "yüzde 100 kahve" ifadesi yer alabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada 'yer fıstıklı' ifadesi kullanılacak, sadece 'fıstıklı' ifadesi yer almayacak. Kebap yanında yoğurt servis ediliyorsa "yoğurtlu kebap" şeklinde tüketiciye bilgi verilecek. Gıda işletmecileri, kılavuzla yeni getirilen hükümlere, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten sonra, getirilen hükümlere uygun olmayan ürünler piyasada bulunmayacak.

MENÜDE VEJETARYEN VE VEGAN ÜRÜNLER AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Kılavuzda 'vejetaryen/vegan' kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Vejetaryen ve vegan gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı oluşturularak özendirici şekilde olamayacak. Toplu tüketim yerlerinde 'vejetaryenler/veganlar için uygundur' gibi beyanlar menüler, broşür, karekod, dijital ekran benzeri araçlar vasıtasıyla sunulacak.

Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAkif:

aynı özeni pestisit konusunda da göstermenizi rica ediyoruz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Gramaj olaylarını da çözerseniz daha iyi olur. 980 gram ürün nedir yahu? 185 gram ürün. Sanki kalıptan ne çıkarsa kaldıracaklar bize gibi. Standart olsun. Her şeyi ucuzbgostermeye çalışmak için gramajini dusuruyorlar. Biz de bön bön bakıyoruz.

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Haber YorumlarıZübükzade:

31 Aralık 2026 ya kadar vatandaşı kandırmaya devam Acil Acil hemen çıkarın yahu A.B. ihracat ürünleri almıyor bile iç piyasaya sürülen ürünler ne olacak yazık değil mi bu millete

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Haber Yorumlarıdehide:

İşte halkını düşünen bir hükümet sonunda iyi birileri var başımızda

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu konuları sosyal medyada gıda dedektifi adlı yayın yıllardır yoğun bir şekilde işliyor bu konulara duyarsız ama televizyonlarda yayınlanan dedikodu proğramlarına ilgi gösteriyorsanız gerçekleri göremez ne yediğinizi ne içtiğinizi bilemezsiniz büyük firmalar bile iktidar gibi algı yapıp ürünlerini içeriği değişikmiş gibi millete kakalıyor bu konuda çok eskiden uğur dündar televizyonda proğramlar yapardı şimdi gıda dedektifi sosyal medyada yapıyor

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