Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım

Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım
Güncelleme:
Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım
2020 model aracını ağır bakıma götüren bir vatandaş, yetkili servisin çıkardığı 200 bin TL'lik faturaya tepki gösterdi. Bakımını 60 bin TL'ye sanayide yaptıran vatandaş, "Bu fiyat politikası kabul edilemez, servisin yaptığı çok ayıp" diyerek isyan etti.

2020 model Ford Fiesta'sının 110 bin kilometredeki ağır bakımı için yetkili servise giden bir vatandaş, triger kayışından fren balatalarına kadar yapılacak işlemler için kendisine 200 bin TL'lik fatura çıkarıldığını söyledi.

Vatandaş, "Sizinle bir otomobil servis skandalı paylaşmak istiyorum. 2020 model bir Ford Fiesta'ya biniyorum. 110 bin kilometrede bakımını yaptırmaya götürdüm. Triger kayışınızın lifleri kopmuş, yağ filitrenizi tıkamış. Fren balatalarınız bitmiş. Bir de normal bakım yapacağız. 200 binden başlar bu yapacaklarımız dediler. Ben tepki gösterince aslında fiyatın 260 bin olduğunu eski müşteri olduğum için 200 bine yapacaklarını söylediler. Arabayı oradan çıkardım, başka bir arkadaşımızın abisine götürdüm. "60 bine hallederim" dedi." diyerek yaşadığı durumu aktardı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yüksek fiyat politikasına sert tepki gösteren vatandaş, "Servisler kendilerini ne zannediyorlar? Bu ayıp yani, kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (8)

Sencer:

Bu servislere bir yaptirim lazım halkı resmen soymaya başladılar

Hüseyin Kılıç:

Bunu yaşamayan bilmeyen yok zaten aklı olan servise gidip kendini öptürmez sanayide dörtte bir fiyata yaptır geç

Metin Yalcin:

Şikayet var . Com a yaz kuzu gibi yalvarırlar biz ettik sen etme diye

y.i:

Abla zaten usta piyasasının çıkmasının sebebi bu yani yoksa insanlar neden ustalara gidip işlerini halletsin , Oraya gelene kadar daha çok ayıp var ablacım ??

S.S.:

yetkili servisin bu politikasının altında onu "yetkili servis" yapan attığı imza var. Açayım; Araç Markaları yetkili servislerine bazı şartlar ve standartlar veriyor, bu standartlara uygun olursan "Yetkili Servis" olabilirsin diyor. Markaların bu politikası servislerin maliyetlerinin artmasına sebep oluyor. bu da doğal olarak fiyatlara yansıyor. yetkili servislerin yüksek fiyatlarının tek sebebi budur demiyorum tabi ama bu da bir etken. garanti yüzünden mecbur gelecek diye de yüksek oluyor misal

