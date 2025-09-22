Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım

2020 model Ford Fiesta'sının 110 bin kilometredeki ağır bakımı için yetkili servise giden bir vatandaş, triger kayışından fren balatalarına kadar yapılacak işlemler için kendisine 200 bin TL'lik fatura çıkarıldığını söyledi.

Vatandaş, "Sizinle bir otomobil servis skandalı paylaşmak istiyorum. 2020 model bir Ford Fiesta'ya biniyorum. 110 bin kilometrede bakımını yaptırmaya götürdüm. Triger kayışınızın lifleri kopmuş, yağ filitrenizi tıkamış. Fren balatalarınız bitmiş. Bir de normal bakım yapacağız. 200 binden başlar bu yapacaklarımız dediler. Ben tepki gösterince aslında fiyatın 260 bin olduğunu eski müşteri olduğum için 200 bine yapacaklarını söylediler. Arabayı oradan çıkardım, başka bir arkadaşımızın abisine götürdüm. "60 bine hallederim" dedi." diyerek yaşadığı durumu aktardı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yüksek fiyat politikasına sert tepki gösteren vatandaş, "Servisler kendilerini ne zannediyorlar? Bu ayıp yani, kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.