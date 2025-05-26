Osmaniye'nin Ayçiçeği Tarlaları, Baharın Gelişiyle Görsel Şölen Sunuyor

Osmaniye'nin Ayçiçeği Tarlaları, Baharın Gelişiyle Görsel Şölen Sunuyor
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Osmaniye'de nisan ayında ekilen yağlık ayçiçekleri, büyüleyici görüntüleriyle dikkat çekiyor. Sarının en güzel tonlarıyla bezenen tarlalar, hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için adeta bir kartpostal manzarası oluşturuyor.

TÜRKİYE'nin ayçiçeği üretiminde 18. sırada yer aldığı Osmaniye'de, nisan ayında ekilen yağlık ayçiçekleri büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Osmaniye'de sarının en güzel tonlarıyla bezenen tarlalar, adeta birer kartpostalı andırıyor. Baharın gelişiyle birlikte açan ayçiçekleri, ziyaretçileri kendine hayran bırakırken, tarlalarda oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi. Göz kamaştırıcı bu doğal tablo, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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