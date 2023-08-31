Ordu'da Balıkçılar Denize Uğurlandı

Ordu'da balıkçılar törenle denize uğurlandı

ORDU - Ordu'da balıkçılar düzenlenen törenle denize uğurlandı.

Bu gece başlayacak su ürünleri av sezonu münasebetiyle Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda, Ordu Valisi Muammer Erol'un da katılımıyla tören düzenlendi.

"Bereketli sularındaki bu avlanma ürünlerini geliştirelim"

Törende bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bizim 121 kilometrelik sahil şeridimiz var. Yaklaşık 6 bin kilometrekare kadar alanımız var. Yaptığımız hesaba göre de yaklaşık onun yarısı 3 bin kilometrekare kadar da denizimiz var. Dolayısıyla mavi vatanın en azından deniz açısından zenginliğimiz olarak bakacak olursak bu denizi de çok iyi değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Bu sektör hem istihdama hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlıyor"

Balıkçılık sektörünün Ordu'da hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladığını ifade eden Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Av sezonu gece 00.00 itibariyle başlayacak ve 15 Nisan tarihinde sona erecek. Tabi ilimizin 121 kilometre kıyı sahil şeridi olduğu düşünüldüğünde balıkçılık sektörünün ilimiz için ne kadar önemli bir sektör olduğunu anlamamız için yeterli olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Müdür Yılmaz, Ordu'da ruhsata kayıtlı 460 teknenin olduğunu, bu teknelerde ise 7 bin 500 balıkçının çalıştığının altını çizerek, "İlimizde faaliyet gösteren 460 teknemiz var ve bu teknelerde görev yapan aynı zamanda Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan 7 bin 500 balıkçı kardeşimiz var. Ordu nüfusuna kayıtlı olan buna 4 bin tane balıkçı belgesi olan balıkçılarımızı da eklediğimiz zaman sektörün istihdama ne kadar büyük katkı sağladığını buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde 2022 verilerine göre ilimizde 27 bin ton su ürünleri üretimi oldu yine kafes balıkçılığı yapan işletmelerimizi de ki bunların sayısı iç sularda 25 denizde 7 olmak üzere toplam 32 tane bu işletmelerimizden de yaklaşık 5 bin 500 ton levrek ve somon üretimi gerçekleştirildi. Bunların hem avcılıkta hem de yetiştiricikten elde edilen ürünlerin parasal değeri de 1 milyarın üzerinde" şeklinde konuştu.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık vira bismillah diyeceğiz"

Perşembe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Bu akşam saat 00.00 itibariyle Vira Bismillah diyeceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Dua edilmesinin ardından ise Ordu Valisi Muammer Erol'un yanı sıra protokol üyeleri ve balıkçılar temsili olarak denize açıldılar.

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da katıldı.