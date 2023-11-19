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Niğde'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Yaşam Haberleri

Niğde'nin Çiftlik ilçesi ile ilçeye bağlı beldelerin yüksek kesimlerine kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Niğde'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

NİĞDE - Niğde'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Niğde'nin Çiftlik ilçesi ile ilçeye bağlı beldelerin yüksek kesimlerine kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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