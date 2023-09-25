Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Muş'un Varto ilçesi Taşdibek köyünde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Varto'ya 7 kilometre mesafede 70 haneli ve yaklaşık 600 nüfusu bulunan Taşdibek köyünde anız yangını meydana geldi. Yaklaşık 400 dönüm arazi tamamen kullanılamaz hale geldi. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Varto Belediyesi itfaiyesi 1 araç, 3 kepçe, 15 personel ve zabıtaları ile birlikte Varto İl Özel İdaresinden 1 dozer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hınıs Grup Amirliği'nden 1 itfaiye aracı 2 personel, Muş merkezden 2 itfaiye aracı, Muş Serinova Belediyesi'nden 1 itfaiye aracı ve 4 personel, Muş Orman Müdürlüğü'nden 3 öncü araç, 1 adet pikap, 1 arazöz ve 18 personel ile birlikte Taşdibek köylülerinin 7 traktörü sevk edildi. Yaklaşık 400 dönümlük arazideki yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın kontrol altına alındığı sırada köyün 3 değişik bölgesinde de yangın çıktı. Bölgedeki ekipler anında müdahale ederek yangını söndürdü. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köyde dron uçurularak yangınla ilgili çalışma yapıldı. Tezek, saman yığınları, bazı meyve ve diğer ağaçlar yansa da can ve mal kaybının olmayışı sevindirdi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan itfaiye eri Serkan Yüce, "Yangın ihbarını saat 01.30 sıralarında alır almaz yaklaşık 30 dakika içerisinde bölgeye ulaştık. Gittiğimizde yangın büyümüştü. Yangın rüzgarın etkisiyle gitgide büyümekteydi. Yangına ilk önce biz itfaiye erleri ve köyden 2 gençle müdahale etmeye başladık. Daha sonra komşu köyden gençler geldi. Bizler ilk olarak müdahale ettik. Sonra belediyeden takviye iş makineleri aldık. Yangını iş makineleriyle söndürdük. Tam söndürdük derken bir iş makinemiz hala orada çalışmaktayken, alan kayalık bir alan ne insan gücü ne de iş makineleri oraya giremiyordu. Arkadaşımız iş makinesiyle yangının orda kaldı. Rüzgarın etkisiyle yangın tekrar büyüdü, yine müdahale ettik. Muş'tan ekipler geldi. Rüzgarın etkisiyle alan gitgide büyüdü. 400 bin metre kadar bir alanda oluştu. Hınıs'tan, Muş'tan, Orman Müdürlüğü'nden gelen 4 itfaiye aracı ile söndürdük. Ama arazide yangını söndürürken köyün farklı alanlarında farklı yangınlar çıkıyordu. Onun sebebini bir türlü anlayamadık. Rüzgarın etkisiyle mi ya da birileri kasıtlı mı yakıyor bunu bilemiyoruz. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Şu an yangın kontrol altına alındı. Orman Müdürlüğü araçları hala arazide soğutma çalışmaları yapıyor. Biz de onlara su takviyesi yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bir alanı söndürürken diğer alanlarda farklı farklı yangın çıktığını söyleyen Taşdibek köyü muhtarı Çetin Boztepe ise, "Yangının nasıl olduğunu, neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Müdahale ettik söndürdük. Yangının üç farklı yerden çıkması kafamızı karıştırdı. Köyün üç tarafı yandı. Yangının nasıl çıktığını araştırmak lazım. Bir sürü meramız yandı. Hayvan otlakıyemiz kalmadı. İçerisinde bir sürü hayvan ve canlılar yandı" diye konuştu.

Yangına yapılan müdahale sırasında zehirlenmelerin olmaması için köylüler katılanlara ayran ikramında bulundular. - MUŞ