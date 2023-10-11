Muş Malazgirt 1. Kavun Festivali düzenlendi

MUŞ Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi ortaklığı ile Malazgirt 1'nci Kavun Festivali düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ilk kez düzenlenen kavun festivali ilk olarak bisiklet ve koşu yarışmalarıyla başladı. Vali Avni Çakır, festivalin Malazgirt kavununu tanıtma noktasında üretim yapan çiftçilere katkı sağlayacağını söyledi. Muş ovasının önemini ve yıllık hasat verimliliğini dile getiren Vali Çakır, Muş, Türkiye'nin en önemli üçüncü ovasına sahip. Malazgirt, Bulanık ve Liz ovaları tarıma müsait araziler. Bölgemiz kavunda çok ciddi anlamda artış var. 2022 yılında Muş'a yaklaşık 6 bin dekar alanda 19 ton kavun hasadı gerçekleştirildi. Bunun parasal tutarı 96 milyon lira. Bu yıl ise Malazgirt ve Muş'ta yaklaşık 20 bin 700 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildi. Bu sene 30 bin ton kavun hasadı gerçekleştirildi. Bunun parasal karşılığı da yaklaşık 250 milyon liraya tekabül ediyor. İlimizde ciddi anlamda 300'den fazla ailede üretimle geçimini sağlıyor. Tarımsal alandaki gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle çiftçilerimizin daha nitelikli tarım yapması ekonomi noktasında her türlü politikayı da mesai arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz daha çok bilinçlendireceğiz ve devletimizin imkanlarıyla daha çok buluşturacağız. Bu anlamda verimimizi daha da çok artıracağız. Asıl amacımız Muş'un öne çıkan ürünlerini dünyaya tanıtmak diye konuştu.

Malazgirt kavununu marka haline getireceklerini vurgulayan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite bünyesinde Malazgirt kavunu araştırılmaya başladıklarını söyledi. Malazgirt kavununun lezzetine değinen Alican, Cumhuriyet arşivlerinde 1950'lı yılların ortalarında itibaren Malazgirt ilçesinde özellikle Karadeniz Bölgesinden gelen bir ailenin özel bir kavun türünü ilçeye getirdiğini, o kavun türünün insanlar tarafından talep görmesiyle yaygınlaştırıldı. Malazgirt kavununu kıymetini hep birlikte bileceğiz. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımızla üreticilerden örnekler aldık. Bu örneklerin analizlerini yapacağım. Üzerinde çalışmalar yapacağız. Bilimsel bir çalışma haline getireceğiz. Malazgirt kavununun coğrafi işaretini almak için girişimlerde bulunacağız. Malazgirt kavununu marka haline getireceğiz. Malazgirt kavununun pazar alanını genişleteceğiz dedi.

Düzenlenen festival bisiklet turu, halk oyunları mini konser ve kavun yeme yarışması ile renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliğe katılanlara kavun dağıtıldı.

Festivale, Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İlçe Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.(DHA)