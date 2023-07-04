Muratpaşa'da Kaçak Gecekondular Yıkıldı

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bir süredir kağıt toplayıcıları ve yabancı uyruklu kişiler, mahallede bulunan metruk gecekondularda kalmaya başladı. Mahalle sakinleri, gecekonduları çöp eve çeviren kişileri Kızıltoptak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'a bildirerek, gerekenin yapılmasını istedi. Muhtar Yılmaz'ın ilgili birimlerle görüşmesi ve durumu aktarması sonrasında kaçak olduğu belirlenen metruk gecekonduların yıkım kararı alındı. Bölgede çevik kuvvet polisleri önlem alırken, zabıta ve yıkım ekipleri çalışmaları gerçekleştirdi. Polis ekipleri, evlerde kalanların kimlik tespitlerini yaptı. Evleri boşaltmaları istenen yabancı uyruklular kişisel eşyalarını alarak yıkım kararı verilen 5 gecekonduyu boşalttı. Gecekonduların elektrik ve suyunun kesilmesinin ardından Muratpaşa Belediyesi ekipleri, 5 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım esnasında bir kişi yere düşen Türk bayrağını aldı.Yabancı uyrukluların gecekonduları ve çevresini çöple doldurduğunu belirten Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Burası Yediarıklar bölgesi olarak geçiyor. 84 dönüm hazine yeri. Belediyenin imar planında mesire alanı olarak geçiyor. Burada yabancı uyruklular kalıyor. Çöp topluyorlar. Çeşitli yerlerde topladıkları çöpleri bizim mahalleye getiriyorlar. Sabah kamyonlarla çöpleri sattıkları yerlere götürüyorlar. Mahalleli ve biz çok şikayetçiyiz. Geçen günlerde bir gecekondu yıkıldı. Bugün de 5 gecekondu yıkıldı. İlk amacımız yabancı uyruklu kişilerin kaldığı çöp merkezlerini temizlemek" dedi.