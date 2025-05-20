Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde muhtar, azalan kaynaklar ve kuraklık tehlikesi sebebi ile içme suyu şebekesini kullanacaklar için 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasaklama kararı aldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Ayvalı Mahallesi'nde, muhtarlık azalan kaynaklar ve kuraklık tehlikesi nedeniyle yeni bir karar aldı. İçme suyu şebekesini kullanacak vatandaşlar için 50 metrekareden büyük bahçe ekimini yasaklama kararı alındı.

"SU SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN İLK ADIMI ATTIK"

Muhalle Muhtarı İbrahim Fidan veİhtiyar Heyeti, mahalle halkının yaz aylarında ektiği bahçelere sınırlama getirdi. Muhtar Fidan "Ayvalı mahallemizde kullanım suyu sıkıntısı her geçen yıl artmakta. Bir de köylülerimizin büyük sebze bahçeleri ekmesi su miktarını daha da azaltmaktadır. İhtiyar heyeti olarak karar aldık ve su sorununu çözmek için ilk adımı attık. Yeni su kaynakları bularak problemin çözülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili hazırlanan tutanakta şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde son yıllarda kuraklık yaşanmaktadır. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle köyümüzde üç, dört ay su sıkıntısı beklenmektedir. Bu nedenlerden dolayı köy ihtiyar heyetinin aldığı kararla, bahçe ekeceklerin 50 metrekareden fazla ekim yapmaları yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) "Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokular olan cennet içeceği içirir" buyurmaktadır. Köyümüzde herkes eşit haklara sahiptir. Hiç kimsenin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Komşusunun evinde su yokken birkaç dönüm yer ekmek kul hakkıdır. İhtiyar heyetimizin aldığı kararla, belirtilen alandan fazla ekim yapacak şahıslara köyce gereken tepki verilecektir. Ekim yapmak isteyen arkadaşlar, Öz İçi mevkiine şebeke sulaması içerisine ekim yapacaklardır."

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.