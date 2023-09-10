Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan iki kişiyi tıbbi tahliye etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde ve ulaşımın bulunmadığı bir bölgede yaralanan ve rahatsızlanan iki kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde ve ulaşımın bulunmadığı bir bölgede yaralanan ve rahatsızlanan iki kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan ve karadan ulaşımın bulunmadığı Hamam Koyunda yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan ve yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA