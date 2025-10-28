Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Türkiye'de doğum izinleriyle ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte hem anneleri hem babaları kapsayan yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor.

ANNELERE EK 4 HAFTA ÜCRETLİ İZİN

Mevcut uygulamada kadın çalışanlar doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 4 hafta daha uzatılması planlanıyor. Böylece çalışan annelerin doğum sonrası iş hayatına dönüş süreci daha esnek hale gelecek.

BABALARA 10 GÜN İZİN

Şu anda özel sektörde 5 gün olan babalık izninin, kamudaki uygulamaya paralel olarak 10 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu adım, babaların da doğum sonrası süreçte daha aktif rol almasını sağlayacak.

DOĞUM ORANLARI VE İŞ GÜCÜ DENGESİ

Uzmanlara göre düzenleme, yalnızca ebeveynlerin sosyal haklarını değil, Türkiye'nin demografik dengesini de doğrudan etkileyecek. Türkiye'de doğurganlık oranı yenilenme seviyesinin altında kalırken, kadınların iş gücüne katılımı da OECD ortalamasının oldukça gerisinde seyrediyor.

STRATEJİK BİR ADIM

Kadınların çocuk bakımı nedeniyle iş hayatına ara vermesi ya da tamamen çekilmesi, uzun vadede ekonomik büyümeyi de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle doğum ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesi yalnızca sosyal bir iyileştirme değil, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adım olarak görülüyor. Yeni düzenlemeye ilişkin yasal çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

HEDEF: AİLE DOSTU ÇALIŞMA MODELİ

Hükümetin hazırladığı düzenlemeyle birlikte hem kamuda hem özel sektörde aile yaşamını destekleyen ortak standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, düzenlemenin 2025 yılı içinde yasalaşmasını hedefliyor.