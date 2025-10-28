Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025'in "Aile Yılı" kapsamında doğum izinlerinde değişiklik planlanıyor. Kadınlara mevcut 16 haftalık ücretli doğum iznine ek 4 hafta daha, babalara ise 5 gün olan izin süresine ek 5 gün daha verilmesi gündemde. Düzenlemenin hem doğum oranlarını artırması hem de ebeveynlerin iş-yaşam dengesini güçlendirmesi hedefleniyor.

  • Türkiye'de kadın çalışanların doğum sonrası ücretli izin süresi 4 hafta uzatılarak toplam 20 haftaya çıkarılacak.
  • Özel sektörde babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılacak.
  • Doğum ve ebeveyn izinlerine ilişkin düzenlemenin 2025 yılı içinde yasalaşması hedefleniyor.

Türkiye'de doğum izinleriyle ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte hem anneleri hem babaları kapsayan yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor.

ANNELERE EK 4 HAFTA ÜCRETLİ İZİN

Mevcut uygulamada kadın çalışanlar doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 4 hafta daha uzatılması planlanıyor. Böylece çalışan annelerin doğum sonrası iş hayatına dönüş süreci daha esnek hale gelecek.

BABALARA 10 GÜN İZİN

Şu anda özel sektörde 5 gün olan babalık izninin, kamudaki uygulamaya paralel olarak 10 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu adım, babaların da doğum sonrası süreçte daha aktif rol almasını sağlayacak.

DOĞUM ORANLARI VE İŞ GÜCÜ DENGESİ

Uzmanlara göre düzenleme, yalnızca ebeveynlerin sosyal haklarını değil, Türkiye'nin demografik dengesini de doğrudan etkileyecek. Türkiye'de doğurganlık oranı yenilenme seviyesinin altında kalırken, kadınların iş gücüne katılımı da OECD ortalamasının oldukça gerisinde seyrediyor.

STRATEJİK BİR ADIM

Kadınların çocuk bakımı nedeniyle iş hayatına ara vermesi ya da tamamen çekilmesi, uzun vadede ekonomik büyümeyi de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle doğum ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesi yalnızca sosyal bir iyileştirme değil, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adım olarak görülüyor. Yeni düzenlemeye ilişkin yasal çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

HEDEF: AİLE DOSTU ÇALIŞMA MODELİ

Hükümetin hazırladığı düzenlemeyle birlikte hem kamuda hem özel sektörde aile yaşamını destekleyen ortak standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, düzenlemenin 2025 yılı içinde yasalaşmasını hedefliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
'O FAYIN KIRILMASI 7 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLUR'

"O FAYIN KIRILMASI 7 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLUR"
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

sen bırak izini mizini önce insanlara insanca yaşayacak maaş ver

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm

78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.