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İstanbul Fatih'teki Sarıyer Börekçisi kıyma yerine sakatat kullanmış

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini sürekli güncelleyerek vatandaşları sağlıklı gıda tüketmeleri konusunda uyardı. Sofraların vazgeçilmezi olan birçok ürün, vicdansızlar tarafından taklit edildiği ve tağşiş ediliyor.

Aralarında ünlü markaların da olduğu köfteye domuz eti koyanlar, sucuğa at ve geyik eti karıştıranlar, çiğ adanaya kalp ekleyenlerle uzayıp giderken listeye yeni ünlü markalar da eklendi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 7 Kasım'da eklenen meşhur börekçisi de şaşkınlığa uğrattı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde İstanbul'un ünlü börekçileri arasında bulunan 'Sarıyer Börekçisi' de yer aldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları güvenerek aldıkları yiyeceklerdeki "tat" değişikliği konusunda dikkatli olmaları ve gerekli kurumlara haber vermeleri konusunda uyarıyor.

Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış

Son olarak, 7 Kasım'da yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine, İstanbul Fatih'teki ünlü "Sarıyer Börekçisi" de eklendi. Bu olay, güvenerek alışveriş yaptıkları gıdalarda tad değişikliği fark eden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısını da beraberinde getirdi.

İstanbul Fatih'teki Sarıyer Börekçisi kıyma yerine sakatat kullanmış
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımavii1989:

İyi hoşta ifşa ediyoruz yaptırım olarak para cezası yazıyorsunuz adamlar ödüyor işlerine devam ediyor kapatma nerde acaba tüm türkiyedeki şubelerini kapatın akıllansınlar bu şekilde olursa herkes bu şekilde devam eder bence insan sağlığını düşünmüyorsunuz

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Haber Yorumlarıvatandaş:

devlet devlet olsa para cezası yazmaz. tüm mal varlıklarına el koyar ve tc vatandaşlığından çıkarır.

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Haber YorumlarıMGk:

İfşa ile ne amaçlanıyor bizim kapatmaya gücümüz yetmiyor bari siz gitmeyin gibi bişey mi ...???

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

şaşırmadık ki

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlar zararlı ediyor da bu işlere tenezzül ediyorlar yqv sen ünlü bir marka değilmişim sen bunu yaparsan verisi ne yapmaz

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