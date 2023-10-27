Mereto Dağı eteklerinde dev Türk bayrağı eşliğinde 100. yıl yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dahilinde 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde 10 bin kişinin katılımıyla Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Mereto Dağı eteklerinde dev bayrak eşliğinde yürüyüş düzenlediklerini belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dahilinde bugün biz de ilçemizde bayrak yürüyüşü düzenledik. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına bin 200 öğrenci de katıldı. 100. yıl koreografisini oluşturduk. Bir kilometre yaptığımız yürüyüşte 100 metrelik bir bayrak açtık. Çok renkli bir yürüyüş oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Sason Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe ilçedeki kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN