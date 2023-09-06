Menderes Belediyesi Ahmetbeyli Kavşak ve Sahil Bölgesinde Düzenleme Çalışması Gerçekleştirdi

Menderes Belediyesi, Ahmetbeyli'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla kavşak ve sahil bölgesini güzelleştirdi. Kavşakta taş döşemesi ve aydınlatma yapılırken, bisikletçiler için bisiklet sürücüsü heykeli konuldu. Sahil bölgesine ise spor aletleri yerleştirildi. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, çalışmaların ilçenin her noktasında devam edeceğini belirtti.

Menderes Belediyesi tarafından Ahmetbeyli kavşak ve sahil bölgesinde düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Ahmetbeyli'de de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan hizmet kapsamında Ahmetbeyli'deki kavşak yeni haline kavuşurken, sahil bölgesine de spor aletleri yerleştirildi.

BİSİKLETÇİLER UNUTULMADI

Çalışmalar kapsamında kavşakta taş döşemesi ve aydınlatma yapılırken, bisikletçilerin yoğun olarak kullandığı yol olması nedeniyle kavşağa bisiklet sürücüsü heykeli de konuldu. Sahil tarafına ise vatandaşların spor yapabilmesi için spor aletleri yerleştirildi.

"HİZMETLERİMİZ SÜRECEK"

İlçede ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "44 mahallemiz için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ahmetbeyli'de de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmaları sona erdi. Yapılan çalışmaları kapsamında Ahmetbeyli kavşağı yeni görünümüne kavuşurken, sahil alanına da vatandaşlarımızın spor yapabilmesi için spor aletlerimizi koyduk. Menderes'imizin her bir noktasına hizmetlerimizi sunmaya, hemşehrilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.