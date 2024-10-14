Memura servis hizmeti devam edecek

Kamu personeline servis hizmetine ilişkin Memur-Sen'den açıklama geldi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti: Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

SERVİS HİZMETİNİN SÖZLEŞME BİTİMİNDE SONA ERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı. Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.