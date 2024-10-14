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Memura servis hizmeti devam edecek

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Hükümetin memurlar için sağladığı servis hizmetinin devam edeceği açıklandı. Bu karar memurların iş yerlerine ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edecek. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

Kamu personeline servis hizmetine ilişkin Memur-Sen'den açıklama geldi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti: Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

SERVİS HİZMETİNİN SÖZLEŞME BİTİMİNDE SONA ERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı. Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Memura servis hizmetinin devam edeceğini

Memura servis hizmeti devam edecek
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam

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Yorumlar (36)

dehide:

Doğru bir karar memurdan tasarruf olmaz. Memurun şartlarının iyileştirilmesi lazım tam tersine.

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Sinan Bulduk:

Devletin üzerindeki kambur memurları da servisle taşıyoruz ya yuhh artık..

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Coşkun aydogan:

Yediniz bitirdiniz devleti. Yeyin bakalım

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FONCUSAVAR:

Doymazlar... Özel sektörde asgari ücretle çalışan milyonlarca insan varken, devletin imkanlarının bu kadar fazla ca memurlara aktarılması doğru değil. Tamam asgari ücretten fazla alsın daha fazla izin yapıyorlar zaten ama ilaveten sunulan servis hizmeti gibi ikramiye gibi bir çok fazlası var. abartılmamalı.

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Onder Yildiz:

Vergi dairesine gittim ust kata vergi no almak için1 memur çalışıyor, 4 memur cay kahve içiyordu.

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Muratklctr:

Her dört kişiden biri devletten maaş alıyor. Artık vergininde vergisini alacak hale geldiniz. Bu ülkenin memurlarını doyuramıyoruz.

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can erdemir:

Çoğu memurun tek meziyeti işe gelmek. Servis kaldırılırsa emeklilik artar.

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Koray GENÇ:

Memur öz evlat, özel sektör besleme

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mühendis:

Bi dik duramadınız. Verilen hak geri alınmaz diyecek parazitlere de selam olsun.

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Yasin Göksel:

zaten devam ediyordu ki

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