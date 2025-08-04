Mardin'den Bitlis'e Göç Edenler: Yaz Sıcaklarından Kaçış

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin en sıcak illerinden Mardin'den mayıs ayı sonlarına doğru beraberlerindeki binlerce küçükbaşla yola çıkıp, Bitlis ve ilçelerine gelen göçerler, buradaki yaylalarda konaklıyor. 20 yıldır hayvanları ile birçok il gezen Şevket Erkin, daha verimli süt elde etmek için serin yayları tercih ettiklerini söyledi.

Mardin'den mayıs ayı sonlarına doğru yaklaşık 400 bin küçükbaş hayvanla yola çıkan göçerler, Bitlis ve ilçeleri ile komşu illerdeki yaylalara gelip 4 ay konaklıyor. Sürüleri ile birlikte Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı'na gelen göçerlerin, tuzlu yollardaki zorlu yolculuğu zaman zaman güzel görüntüler oluşturuyor. Nemrut Dağı'nda yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken, halk arasında da kalbe benzemesi nedeniyle Kalp Gölü olarak isimlendirilen göl, binlerce hayvanın su ihtiyacını karşılıyor. Özellikle sabah saatlerinde ve gün batımında oluşan manzaralar, görenleri hayran bırakıyor. Göçerlerin zorlu yolculuğu havadan dron ile görüntülendi.

20 yıldır hayvanları ile birlikte bölge bölge gezerek yaylalara götürdüğünü söyleyen Şefket Erkin, "Mayıs ayı sonlarına doğru bu bölgelere geliyoruz. Ekim ayından itibaren ise dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Kış aylarında Mardin, Nusaybin, Cizre, Midyat ve İdil gibi bölgelere gidiyoruz. Kışın 4 ayımızı bu bölgelerde geçiriyoruz. Daha sonra havaların sıcak olmasıyla birlikte mayıs ayı sonlarına doğru sürülerimizle bu bölgelerdeki serin yaylalara geliyoruz. Genelde Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'teki yaylalarda konaklıyoruz. Bu yaylalara gelmemizdeki amacımız, daha serin olmasıdır. Otlar yeni yeni çıkıyor bu yüzden sütler daha verimli oluyor. Aynı zamanda peynir zamanı. Peynirimizi de burada yapıp satıyoruz" dedi.