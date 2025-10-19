Malatya'da Amatör Balıkçı Dev Turna Balığı Yakaladı

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde balık avına çıkan amatör balıkçı Ertuğrul Yılmaz, 1 buçuk metre uzunluğunda 32 kilo 700 gram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Konurtay Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü'nde balık avına çıkan 4 arkadaştan Ertuğrul Yılmaz'ın oltasına dev bir balık takıldı. Heyecanla oltayı çekmeye başlayan Yılmaz'a 3 arkadaşı da yardım etti. Karaya çıkarılan dev turna balığı 32 kilo 700 gram ağırlığında geldi.

Daha önce olta ile bu şekilde hiçbir balığın tutulmadığını ifade eden Ertuğrul Yılmaz, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı

Haber- Kamera: MALATYA-DHA