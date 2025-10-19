Malatya'da Amatör Balıkçı Dev Turna Balığı Yakaladı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde balık avına çıkan Ertuğrul Yılmaz, 1.5 metre uzunluğunda ve 32.7 kilo ağırlığında dev bir turna balığı yakalayarak büyük bir başarı elde etti.
MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde balık avına çıkan amatör balıkçı Ertuğrul Yılmaz, 1 buçuk metre uzunluğunda 32 kilo 700 gram ağırlığında turna balığı yakaladı.
Konurtay Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü'nde balık avına çıkan 4 arkadaştan Ertuğrul Yılmaz'ın oltasına dev bir balık takıldı. Heyecanla oltayı çekmeye başlayan Yılmaz'a 3 arkadaşı da yardım etti. Karaya çıkarılan dev turna balığı 32 kilo 700 gram ağırlığında geldi.
Daha önce olta ile bu şekilde hiçbir balığın tutulmadığını ifade eden Ertuğrul Yılmaz, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam