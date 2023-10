Lüleburgaz Belediyesi Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı'nda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birbirinden sevimli can dostlar unutulmaz bir gösteri sergilerken, etkinliğin sonunda kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kongre Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki can dostların temel itaat ve sosyalizasyon gösterileri sergilendi, ardından köpek eğitmeni Uğur Kurşun eğitimli köpekler?ile frizbi gösterisi gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, can dostların 'yaşam' ve 'barınma' hakkına kavuşabilmesi adına çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yeryüzünde yaşayan en baskın tür olan insanın her geçen gün nüfusu artarken, biyolojik çeşitliliğin azaldığını ve birçok türün ise soyunun tükendiğini görüyoruz. Eğer birlikte yaşadığımız diğer canlılara karşı yaklaşımımızı değiştirmez, onlara sanki bizlerin kölesiymiş gibi davranmayı bırakmazsak kendi türümüzün de sonunu getireceğiz. Oysa ki bu dünya hepimize yetecek kadar büyük. Bu dünya, hepimizin üzerinde uyum içerisinde yaşamasıyla güzel. Göreve geldiğimiz günden beri, Durak Mahallemizde bulunan 'Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde dokuz binden fazla can dostumuzu tedavi ederek sağlıklarına ve altı yüze yakın can dostumuzu da sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Maalesef bir kısmı hala sokaklarda yaşamaya devam ediyorlar. Bu sorunun çözülebilmesi için ciddi ülke politikalarına ve kanun değişikliklerine ihtiyaç var. Bu sokaklar bizim, bu caddeler bizim, bu kent hepimizin. Johann Wolfgang von Goethe'nin bu konuda çok güzel bir sözü var: 'Bir kentin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa oraya yerleşin, çünkü komşularınız güzel insanlardır.' Her şeyin sevgiyle başladığı Lüleburgaz'da başta siz hayvan sever komşularımız ve canla başla çalışan ekip arkadaşlarım olmak üzere, herkese teşekkürü bir borç bilirim."

Etkinliğin sonunda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak hazırlanan kedi ve köpek mamaları minik öğrencilere dağıtıldı.