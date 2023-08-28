Kütahya Simav'da Samanlık ve Odunlukta Yangın Çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyünde bir samanlık ve odunlukta çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü.

Kütahya'nın Simav ilçesi Gökçeler köyünde çıkan yangında bir samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökçeler köyünde M.K. adlı bir vatandaşa ait samanlık ve odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Simav Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmesi arazözüyle yandaki binaya sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA