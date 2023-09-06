Kütahya Belediyesi Özel Çocuklara Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Devlet Hatun Hanımlar Lokali projesi kapsamında özel çocuklara hizmetler sunulmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ziyaret ettiği tesis içerisinde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, geleceğe daha güvenli hazırlanmaları için bu hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Kütahya Belediyesinin projesiyle faaliyet gösteren Devlet Hatun Hanımlar Lokalini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Çocuklarımızın geleceğe daha güvenli hazırlanması için bu hizmetleri devam ettireceğiz" dedi.

Devlet Hatun Hanımlar Lokalini ziyaret ederek özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, tesis içerisinde yer alan yüzme havuzu, hamam, oyun odaları, jimnastik ve spor salonunu gezdi.

Ailelerle sohbet ederek talepleri dinleyen Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, özel çocuklarla kendileri için hazırlanan özel hediyeleri takdim etti.

Başkan Işık, "Kütahya Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mayıs ayında başlatılan etkinliğimizin dördüncü ayını tamamladık. Şu ana kadar yüzmede 75 çocuğumuza, jimnastikte 10 çocuğumuza, tekvandoda 5 çocuğumuza, zeka oyunlarında da 10 çocuğumuza olmak üzere 100'ün üzerindeki evladımıza burada hizmet verdik. Öncelikle aileler olarak sizlerin bize göstermiş olduğu güven nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemize inandınız, güvendiniz, bu evlatlarımızı haftanın belirli günlerindeki belirli saatlerde burada belediyemizle iş birliği içerisinde çalışan yine belediyemizin uhdesindeki bir spor merkezinde topluma kazandırılması, geleceğe daha iyi hazırlanması konusunda bu fırsatı tanıdınız. Ben öncelikle ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın hepsini gözlerinden öpüyorum, böyle bir fırsatı iyi değerlendirdiler. İnşallah bizde bundan sonrası için çocuklarımızın diğer çocuklarımızı da dahil ederek geleceğe daha güvenli hazırlanması konusunda bu hizmetleri devam ettireceğiz sizlerin desteğiyle. Çünkü sizler burada olursanız çocuklarımız bu etkinliklere katılıyor. Sizlerle beraber Türkiye'de ilk kez örnek olacak bir projeyi başlatmış olduk. Bunun devamını diliyoruz. Bu konuda da özellikle annelerimizin pilates ve zumba konusunda fitness salonumuzu kullanmalarını da sağlayacağız. Çocuklarımız hocalarıyla beraberken sizler de size özel alanlarda etkinlik yapabileceksiniz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. 100 çocuğumuzu inşallah önümüzdeki yıl 200 çocuğa çıkarırız. Siz istediğiniz sürece biz size destek olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve onlara destek olan tüm müdürlük çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de bin 400'e yakın belediye var ama herkes yapamıyor çünkü özveri istiyor, destek istiyor, gönülden destek verecek personel istiyor. Bizim belediyemizde de böyle bir kadromuz var, onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet Hatun Hanımlar Lokali Kurum Müdürü Sebile Ölmez, çok sayıda özel çocuğun ve ailelerinin uygulanan özel projeden faydalandığını belirterek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a destekleri ve ilgileri için teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA