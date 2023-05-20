Kuşadası'nda 19 Mayıs coşkusu Derya Uluğ konseri ile zirveye çıktı

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik Korteji yürüyüşü ve Derya Uluğ konseri ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Kuşadalı, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyüşe katıldı ve konserde ünlü sanatçının şarkılarıyla coşkulu bir gece geçirdi.

Kuşadası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Korteji'ne' on binlerce Kuşadalı katıldı. 19 Mayıs coşkusu, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen Derya Uluğ konseri ile zirveye çıktı.

Gençlik Korteji yürüyüşü saat 19.19'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7'den 70'e on binlerce Kuşadalı ile birlikte Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, Kuşadası Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu ve jonglör gösterileri büyük ilgi gördü.

KUŞADASI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU DERYA ULUĞ KONSERİ İLE ZİRVEYE ÇIKTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sevilen pop müzik sanatçısı Derya Uluğ konseri ile sona erdi. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılar ve sahne performansı ile coşkulu bir gece geçirdi. Konser öncesinde sergilenen çeşitli dans gösterileri ve DJ Erbil Ellez'in canlı performansı ise meydanı dolduran binlerce kişiden büyük beğeni topladı.

Kuşadası'nda hayranlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Derya Uluğ, "Öncelikle tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kuşadası'nda gençlik bayramımıza yakışan coşkulu bir kalabalıkla karşılaşmak beni hem çok mutlu etti hem de çok duygulandırdı. Sizleri benimle bir araya getiren Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Konserde Derya Uluğ'ya teşekkür plaketi veren Başkan Ömer Günel de "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramı. 104 yıl önce işgal altındaki bir imparatorluğun başkentinden yola çıkarak Samsun'a ayak basmış sarı saçlı, mavi gözlü subay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.