Konya'da Yaralı Leylek Tedaviye Alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan yaralı leylek, Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teslim edildiği Hüyük İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilecek ve sonra doğaya bırakılacak.