Konya'da Yaralı Leylek Tedaviye Alındı
Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan yaralı leylek, Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teslim edildiği Hüyük İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde tedavi edilecek ve sonra doğaya bırakılacak.
Konya'nın Hüyük ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.
Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler Köşk kaplıcaları mevkisinde yaralı halde buldukları leyleği Hüyük İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.
Yaralı leylek Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / Yaşam