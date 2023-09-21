Koçarlı'da Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanma Aşamasında

Koçarlı'da gençlerin yeni yüzyıla daha dinamik, sosyo kültürel ve sportif aktivitelerle dolu dolu girmesine hizmet edecek olan Gençlik Merkezi inşaatında son aşamaya gelindi. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eksikliklerin bir an önce tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle inşaatına başlanan Gençlik Merkezi tamamlanma noktasına geldi. Proje son dokunuşlarla şekillenirken, Başkan Kaplan'ın talimatıyla eksikliklerin giderilerek en kısa zamanda hizmete açılması için de çalışmalara hız kazandırıldı.

Devam eden çalışmaları yerinde incelemesinin ardından beraberindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine bazı eksikliklerin giderilerek açılışa bir an önce hazır hale getirilmesi için talimat vermesinin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, "Gençliğin Merkezi Koçarlı'da yükseliyor. Koçarlı'da gençlerimiz için ne yapsak azdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyemiz tarafından yapımına başlanan Koçarlı Gençlik Merkezi'nde artık son aşamaya geldik. Çalışmalarımızı yerinde inceleyerek, eksikliklerin tamamlanması için gerekli talimatları verdik. Koçarlı Gençlik Merkezi, en kısa zamanda hayata geçmesinin ardından gençlerimize sanattan, spora, eğitimden, sosyal yaşama pek çok alanda hizmet vermeye başlayacak. Koçarlı Gençlik Merkezi'nin yapımında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Aydın Valiliğimize, AK Parti Aydın milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden gençlerimiz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN