Kilis'te minibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KİLİS'te minibüse çarpan motosiklet sürücüsü Enes C., ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Albay Karaibrahimoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enes C.,79 AAE 388 plaka motosikleti ile Mustafa M., idaresindeki 27 AKT 99 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonucunda Enes C., ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Enes C.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.