Edirne'nin Keşan ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı için hayatından endişe edilen yaşlı kadının, fatura ödemek için çarşıya çıktığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

Kayboldu sanılan yaşlı kadın çarşıya çıkmış

EDİRNE Edirne'nin Keşan ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı için hayatından endişe edilen yaşlı kadının, fatura ödemek için çarşıya çıktığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden 77 yaşındaki Gülümser Ayaroğlu'nu ziyarete giden amcasının oğlu Hasan Ayaroğlu, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca Gülümser Ayaroğlu'na cep telefonundan ulaşmaya çalışan Hasan Ayaroğlu, telefona da cevap verilmemesi üzerine, yaşlı kadının hayatından endişe ederek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ve polis kapıyı açamayınca, itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile eve balkondan girdi.

Evde bulunamayan Gülümser Ayaroğlu, bu sırada çarşıdan evine geldi. Gülümser Ayaroğlu'nun, elektrik faturasını ödemek için çarşıya gittiği ve cep telefonunu evde unuttuğu anlaşılınca yakınları ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.