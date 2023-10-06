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Kartal'da TIR'ın taşıdığı iş makinası köprü altında sıkıştı

Kartal'da bir TIR'ın taşıdığı iş makinası köprü altında sıkıştı. İş makinası uzun süre çıkarılamadı ve trafikte aksamalara neden oldu.