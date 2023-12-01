Karşıyaka Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bisiklet Hediye Ediyor

Karşıyaka Belediyesi'nin BİSAN ile birlikte sürdürdüğü dönüşüm projesi kapsamında Karşıyakalıların bağışladığı bir grup bisiklet daha yenilenerek Fikri Altay Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, " Karşıyaka'mızda çocuklarımızın hem hayallerine kavuşması hem de yeniden kullanım kültürünü benimsemesi için Karşıyakalıların katılımıyla bu projeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başlattığı 'Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür' projesi BİSAN'ın desteği ve Karşıyakalıların bağışlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında vatandaşların bağışladığı atıl bisikletler evlerinden alınarak BİSAN fabrikasında kapsamlı şekilde yenileniyor. Bisikletler mahalle muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor. Kampanya kapsamında yenilenen bir grup bisiklet daha Fikri Altay Mahallesi'nde yaşayan çocuklara teslim edildi. İhtiyaç sahibi çocukların yüzündeki gülümsemeye tanık olduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda bisiklet günlük hayatta yoğun olarak ulaşım ve spor amaçlı kullanılıyor. Belediye olarak hem güvenli rotalar oluşturuyoruz hem de ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın bisiklete erişmesini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Karşıyakalıların bağışladığı bisikletleri evlerinden alıyoruz, belirli bir sayıya ulaşınca proje ortağımız BİSAN'ın fabrikasına teslim ediyoruz. Burada detaylı bakım ve yenilemeden geçen bisikletleri Karşıyaka'mızda yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtıyoruz. Yenilediğimiz bir grup bisikleti daha Fikri Altay Mahallesinde yaşayan çocuklarımızla buluşturduk. Onların yüzlerindeki gülümsemeye tanık olduk, heyecanlarını paylaştık" diye konuştu.

YENİDEN KULLANIM KÜLTÜRÜNÜ AŞILIYORUZ

Kampanyanın iki ana faydası olduğunu belirten Başkan Tugay, "Evlerde atıl bekleyen eşyaların hiçbirimize faydası yok. Aksine daha fazla kaynak tüketimine neden oluyorlar. Biz ikinci el pazarları kurarak, bu eşyaların yeni sahipleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Bu yeniden kullanım kültürünün ekonomik hareketliliğe sahip olan kısmı. 'Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür' kampanyasının ise sosyal sorumluluk yanı var. Birçoğumuzun çocukluğa dair en güzel hatıralarında mutlaka bisiklet vardır. Karşıyakalıların bağışlarıyla sürdürdüğümüz bu proje ile çocuklarımızın hayallerine kavuşmasını ve yeniden kullanım kültürünü benimsemesini sağlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin 'Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür' kampanyasına destek olmak isteyenler 0232 367 00 60 numaralı telefonu arayarak bisiklet bağışında bulunabilir.