Kars'ta Yetiştirilen Kazlar Gurbetteki Karslılara Gönderilecek

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaz yetiştiren Çetin Cengiz, gurbette yaşayan Karslıların talebi üzerine 900 kazı kurutmaya bıraktı. Kazlar, 10 gün boyunca açık havada kurutulacak ve İstanbul başta olmak üzere gurbetteki hemşerilere gönderilecek.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kaz yetiştiren Çetin Cengiz, gurbette yaşayan hemşerilerinin talebi sonrası kesimini yaptığı 900 kazı kurutmaya bıraktı. 10 gün süreyle açık havada kurutulan kazlar, başta İstanbul olmak üzere gurbetteki Karslılara gönderilecek.

Kaz yetiştiriciliğinin önde gelen merkezlerinden kentte, yaz boyunca beslenen kazların kesimi devam ediyor. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kaz yetiştiren Çetin Cengiz, gurbetteki Karslıların talebini karşılamak için 900 kaz kesti. Kesimi tamamlanan kazlar, temizlenip tuzlandıktan sonra kurutulmak üzere iplere asıldı. 10 gün süreyle açık havada kurutulan kazlar, başta İstanbul olmak üzere gurbetteki Karslılara gönderilecek. Kars'ın en önemli markasının kaz olduğunu belirten yetiştirici Cengiz, 10 yıldan beri yetiştirdikleri kazları kesip gurbetteki hemşehrilerine gönderdiklerini söyledi. Bu sezon 600 kazı kestikten sonra kurutma işlemine tabi tutmadan gurbetteki Kars derneklerine teslim ettiklerini belirten Çetin Cengiz, kurumaya bırakılan 900 kazı da aralık ayı sonuna doğru göndereceklerini ifade etti.

GÜNDÜZ GÜNEŞ, GECE AYAZ

Kars kazının diğer yörelerde yetişenlerden farklı olduğunu anlatan Cengiz, "Kars kazı, arpa, buğday yiyor. Yem ya da başka bir şey yemez. Arpa ve buğday yediği için eti siyahlaşır. Diğerlerinin etleri beyaz ve tatsız olur. Kars'ta kazı kestikten sonra güzel bir şekilde tuzluyoruz. Tuzlu halde 1 hafta baskıda kaldıktan sonra 10 gün gece gündüz dışarda kurutmaya bırakıyoruz. Gündüz güneşi gören, gecede de ayazı yiyen kaz eti lezzetini buluyor" dedi.

