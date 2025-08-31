Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde ata tohumundan elde edilip nesilden nesillere aktarılan bölgeye has Karahıdır domatesinin hasadı başladı.

Bünyan ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde ata tohumundan elde edilen bölgeye has mahallenin ismiyle anılan domatesin hasadı başladı. Tuzu ve çamuruyla çevresindeki sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları, mera ve tarım arazileri ve farklı ekosistemi ile Tuzla Gölü kenarında kurulu mahallede yetişen domatesler kendine has aromasıyla kent genelinde ve çevre illerde sıklıkla tüketiliyor. Mahalledeki kadınlar ise kurdukları kooperatifle ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. 12 yıldır mahallede organik tarımla uğraştığını anlatan Hülya Sarıkaya, "Tuzla Gölü'ne yakın olduğu için farklı bir aroma katıyor. Domatese tuz atmanıza gerek kalmıyor. Farklı bir toprak yapısı olduğu için domatese ayrı bir tat veriyor. Poyrazın esmesi sonrası göl üzerindeki tuzlar da domateslere konuyor. Karahıdır domatesi, ata tohumundan elde ediliyor. Yassı, kırışık ve büyük olması ile biliniyor. Bahçede ürettiklerimizi de doğal ürünler pazarında satıyoruz. Ürünleri mart ayında ekiyoruz. İklimler değiştiği için hasat ağustos ayında başlıyor. Havalar soğuk gitmezse de aralık ayına kadar hasat devam ediyor. Vatandaşlar, aromasından dolayı çok tercih ediyor" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALMAK İSTİYORUZ'

2012 yılından beri organik üretim yaptığını söyleyen Emrullah Sarıkaya ise "Tarım İl Müdürlüğü tarafından bize sunulan bir proje ile organik üretime geçtik. Karahıdır domatesinin tarihçesi çok eski yıllara dayanıyor. Tam tarihi bilinmiyor. Önce seralarda yetiştirdik. Şimdi kendi tarlalarımızda yetiştirmeye başladık. Ata tohumu haline getirdik. Başka hiçbir yerde bulunmayan bir tohum. Devamlı bu tohumdan ekiyoruz. Arkadaşlarımızla toprak değişimi yapıp, tohumları yeniliyoruz. Bu domatesten artık tüm köylerde ekim yapılıyor. Bu domatesin aroması çok farklı ve lezzetli bir tadı var. Yassı bir şekli var. Çok sulu bir yapısı var. Hasat zamanı insanlar bizi arayıp, ürün talep ediyor. Domatesin coğrafi işaretini almak istiyoruz. Bu domatesin gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Hüseyin Hulusi Barlas ise "Yıllardır süre gelen bir ata tohumu kültürümüz var. Tuzla Gölü'nün farklı aroma kattığı domatesimiz bölgede çok tanınıyor. Çevre mahallelerde bu domatesin ekimi yapılıyor. Bu yüzden domatesin coğrafi işareti almak için başvuru yapacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,