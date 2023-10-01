Kahramanmaraş'ta Tek Kadın Ayakkabı Boyacısı Ekmek Mücadelesi Veriyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan iki çocuk annesi Özlem Günden, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. İş arayışı içinde olan Günden, sosyal medyada gördüğü bir fotoğrafın etkisiyle bu işe başladığını belirtti. İnsanların kendisini gördüğünde şaşırdığını söyleyen Günden, bayan olarak bu işi yapmanın kendisine destek sağladığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın tek kadın ayakkabı boyacısı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın tek kadın ayakkabı boyacısı iki çocuk annesi Özlem Günden, ekmek mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 37 yaşındaki Özlem Günden, iş arayışı içinde olduğu dönemde sosyal medyada ayakkabı boyacılığı işini gördü. Kendisinin de yapabileceğini söyleyen Günden, küçük boya sandığını alarak çalışmaya başladı. Ulu Cami Meydanı'nda bir yıldır ayakkabı boyayarak ekmek parası kazandığını ifade eden Günden, "Ben iki çocuk annesiyim. Ekmeğimi boyacılık yaparak kazanıyorum. Ben sosyal medyada gezerken orada bir fotoğraf gördüm ve o fotoğrafta ayakkabı boyacılığı yapan kadınlar gördüm ve sonra harekete geçtim. Ben de yapmak istedim. Tabii bir de çaresizlik, parasızlık var. Geçinemiyordum, çok zor geçiniyordum. Çok şükür bu iş sayesinde geçimimi sağlıyorum" ifadesini kullandı.

"İnsanlar beni görünce garipsiyor"

Günden, "İlk defa bir bayan boyacı gördükleri için tuhaf bakıyorlar. Ama bu benim hoşuma gidiyor. İlk defa bayan boyacı gördükleri için şaşırıyorlar. Bu durum dikkat çektiği için müşterilerim de oluyor. Ben şu ana kadar ekmeğimi boyacılıktan kazanıyorum. Buraya geldiğimde taburemi koyuyorum ve müşterilerimi bekliyorum. Bayan olduğum için ve çocuğum da olduğu için bana destek çıkıyorlar. Bayan olarak bayanlara tavsiyem şudur; bir insan istediği zaman ekmeğini taştan çıkartabiliyor. Şu an bu işi yaptığım için birçok insan beni takdir ediyor" dedi.