Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yardım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personeli, depremzedeler ve ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yardım ediyor. Belediye personelinden oluşan 'Sevgi Timi', evleri temizleyerek yaşanabilir hale getiriyor ve kişisel bakımlarını yapamayan vatandaşlara destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, dezavantajlı grupların yanında olduklarını ve yaşlı bireylerin refah seviyelerini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan "sevgi timi" kentteki depremzede ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, yaşlı ve engelli bireyleri yalnız bırakmıyor.

Sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen afetzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere çeşitli destekler sunuluyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce bu kapsamda hayata geçirilen "Manevi Evlat Projesi" kapsamında belediye personelinden 21 kişilik "Sevgi Timi" oluşturuldu.

Alo 153 Çözüm Masası'na gelen ihbarları değerlendiren, uzman ekiplerce belirlenen adresleri ziyaret eden "Sevgi Timi", gerekli temizlik çalışmalarını yaparak haneleri yaşanabilir hale getiriyor.

Ziyaret ettikleri evlerde kişisel bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşlarla özel olarak ilgilenen özel ekip, çamaşır ve bulaşıklara kadar yıkayıp, bireylerle bir süre sohbet ettikten sonra tekrar randevulaşarak evden ayrılıyor.

"Büyüklerimiz baş tacımız"

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, AA muhabirine, depremlerden önce temizlik hizmetinden 350 yaşlı bireyin faydalandığını, bu sayının depremden sonra iki katına çıktığını söyledi.

Kentteki dezavantajlı grupların yanında olmak için seferber olduklarını anlatan Gökçen, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından bütün vatandaşlarımızın özellikle dezavantajlı olan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya bütün gücümüzle gayret göstereceğiz. Kıymetli büyüklerimiz bizim baş tacımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün öncülüğünde hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Depremden önce hizmet verdiğimiz yaşlılarımızın sayısı 350 iken depremden dolayı evladını kaybeden yaşlılarımızın sayısı arttı. Evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısında deprem nedeniyle büyük bir artış yaşandı. Yaşlılarımızın refah seviyesinin artması ve mutlu olmaları için her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Gökçen, "ulu çınarların" her zaman yanlarında olduklarını, 65 yaşını doldurmuş evinde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin bu hizmetten rahatlıkla faydalanacaklarını belirtti.

Ekiplerin düzenli periyotlarla ileri yaştaki vatandaşları ziyaret ederek, evininin temizliğini yaptığını anlatan Gökçen, "Ev temizliği yaparken de aynı zamanda onlara bir evlat yaklaşımıyla sevgi ve muhabbet göstererek her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyorlar. Ekiplerimiz yaşlı bireylerimizin hem yalnızlıklarını gidermek için onlarla sohbet ediyor hem de temizliklerini yapıyorlar." dedi.

Özel ekibin ziyaret ettiği vatandaşlardan Ayşe Ekşi, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.