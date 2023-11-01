İzmirliler 100. yıl coşkusunu toplu ulaşıma yansıttı

İzmirlilerin 100. yıl coşkusu, toplu ulaşım rakamlarına da yansıdı. Yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü için düzenlediği kutlamalara akın etti. 29 Ekim Pazar günü tüm toplu ulaşım araçlarına, bir önceki pazar gününe göre yüzde 28 artışla toplam 1 milyon 498 bin biniş yapıldı.

İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü için düzenlenen tarihi kutlamalara yoğun katılım gösterdi. 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit töreninin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin dört bir yanında organize ettiği sergiler, konserler, zeybek gösterileri, uçurtma şenliği ve İzmir Körfez Festivali kapsamındaki yüzme, yat ve optimist yarışları 7'den 70'e yurttaşlarla dolup taştı. Cumhuriyet yürüyüşü, fener alayı, İZDENİZ gemilerinin havai fişek ve lazer ışık gösterileri ile Kültürpark'taki Kenan Doğulu konserinde ise coşku zirveye çıktı.

TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 28'LİK ARTIŞ

Toplu ulaşımda yüzde 50 indirimli hizmet verilen Cumhuriyet Bayramı'nda, tüm toplu ulaşım araçlarına 1 milyon 498 bin 797 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazar günü 1 milyon 160 bin 187 bin olmuştu. İstatistikler, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim Pazar günü, bir önceki pazara göre yüzde 28 yolcu artışı yaşandığını gösterdi. Binişlerin 527 bini tam, 447 bini ise öğrencilerden oluştu.