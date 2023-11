İzmir'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi. Taşan dere ve biriken yağmur suları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, kentte özellikle Karabağlar ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Dere taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Sağanağın en çok etkilendiği ilçelerden birisi olan Karabağlar'da ise derenin taşmasıyla sokaklar ve evler adeta savaş alanına döndü. Karabağlar Mahallesi 5773. Sokak'tan geçen derenin taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından oluşan hasarın izleri daha net görüldü. Sokakta bulunan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

"Yılda en az iki-üç kere bu olayı yaşıyoruz"

Çoğu eşyasının su basması sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirten esnaf Abdülbaki Özdemir, "Yılda en az iki üç defa bu olayı yaşıyoruz. Burada sular birikiyor ve gitmiyor. Olan biz garibanlara oluyor. Hepimiz burada mağduruz. Yataklar, yorganlar su basması sebebiyle kullanılamaz hale geldi ve hepsini dışarıya attık. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Nereye gideceğiz, kime gideceğiz? Her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an her taraf berbat halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Gece 12'den beri dükkanı basan suları tahliye etmekle uğraşıyoruz"

Derenin taşması sonucu aracında maddi hasar oluştuğunu söyleyen mahalle sakini Muzaffer Güngör, "Arabamda büyük maddi hasar oluştu ve iş yerimi su bastı. Çok kötü haldeyiz. Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Esnaf ve mahalle sakini çok kötü durumda. Arabamız, dükkanımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gece 12'den beri buradayız. Dükkanımızda biriken suları tahliye etmek için uğraştık. Çok kötü haldeyiz" ifadelerine yer verdi.

Dükkanında 35-40 bin liralık malzemenin çürüdüğünü aktaran esnaf Zeki Tinte, "Bu çok kötü bir olay. Artık bu duruma bir çare bulunması lazım. Hasarımız çok büyük. 4-5 tane malzeme dolabım sular altında kaldı. Büyük maddi hasarımız var. Dükkandaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. 35-40 bin liralık malzeme almıştım hepsi çürüdü. Dün akşamdan beri buradayım. Dükkana su bastığı için içeriye giremedim ve yağmurun durmasını bekledim. Yağmur durunca hasarın görüntüsü de ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin ise suların evlerine girmemesi için kapı altlarını eşyalarla kapattığı görüldü. - İZMİR