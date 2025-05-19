İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler

İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler
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Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşması ve emeklilik haklarından yararlanması için hazırlanan yeni düzenlemeler, prim desteği, yıpranma hakkı ve yaş indirimi gibi avantajlar sunuyor. Bu adımlar, milyonlarca kadının emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin yasal hazırlıklar devam ederken en çok merak edilenleri derledik.

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, prim desteği ve yıpranma hakkıyla emekliliği kolaylaştırıyor. Çocuk sayısına göre yaş indirimi ve kısmi emeklilik imkanı, kadınların sosyal güvenceye erişimini artıracak.

PRİM DESTEĞİYLE EMEKLİLİK KOLAYLAŞIYOR

Yeni düzenlemeyle, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede, aylık 8.321 TL olan prim ödemesi 2.773 TL'ye düşecek ve emeklilik daha erişilebilir hale gelecek .

YIPRANMA HAKKIYLA PRİM GÜNÜ AZALACAK

Ev kadınlarına tanınacak yıpranma hakkı sayesinde, her yıl için 90 gün ek prim kazanımı sağlanacak. Bu da toplam prim gün sayısının azalmasına ve emeklilik sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacak .

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YAŞ İNDİRİMİ

Düzenleme kapsamında, her bir çocuk için 1 yıl, üç ve daha fazla çocuk için ise 3 yıl emeklilik yaşında indirim yapılması planlanıyor. Bu sayede, çok çocuklu anneler daha erken yaşta emekli olabilecek .

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim ödemesiyle kısmi emeklilik hakkı elde edebilecek. Bu, daha kısa sürede emeklilik maaşı almaya başlamalarını sağlayacak .

YASALAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Haziran veya Temmuz aylarında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını belirtti. Yasalaşma süreci tamamlandığında, ev hanımları bu haklardan yararlanmaya başlayacak .

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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