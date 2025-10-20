Haberler

İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
İstanbul'da yaşayan genç bir kadın, Isparta'da içi dolu et olan yemek ve yanında hoşafa sadece 390 lira ödediğini iddia etti. Kahvenin de ikram olduğunu söyleyen genç kadının videosu sosyal medyada dikkat çekti.

İstanbul'da ikamet eden genç bir kadının Isparta ziyaretinde yaşadığı bir deneyim, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"DOLU DOLU MENÜYE 390 LİRA ÖDEDİM"

Genç kadın, Isparta'da yediği içi dolu et olan bir yemek ve yanında sunulan hoşaf için toplamda sadece 390 Türk Lirası ödediğini iddia etti. Ayrıca, yemeğin ardından kendisine kahve ikramı yapıldığını da dile getirdi. Genç kadının bu uygun fiyatlı öğle yemeğini paylaştığı video, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul'daki yüksek yaşam maliyetleri ve restoran fiyatları ile karşılaştırılan bu hesap, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

