İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor

İstanbul'da taksilerde yeni dönem resmen başlıyor.

YÜZDE 50 ŞARTI KALDIRILDI

Araç değiştirmek isteyen taksi plakası sahipleri farklı marka ve modelden araçlara da plakalarını takabilecek.Ayrıca yüzde 50 oranında yerlilik aranan taksilerde söz konusu şart UKOME toplantısında kaldırıldı. Böylelikle C segmentinde bulunan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartı barındıran araçlarda ilk alımda (0 kilometre) her sene tahkuk şartı ile 6 sene kullanım getirildi.

6'NCI YILDAN SONRA TAHKUK ŞARTI GETİRİLDİ

Yerlilik oranı yüzde 50'den fazla olan araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı senenin ardından tahkuk şartı getirildi. Yaş ise 9 olarak tespit edildi. Öte yandan, B segmenti otomobillere plaka takılması yönündeki teklif ise kabul edilmedi.

HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?