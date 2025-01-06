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İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor

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İstanbul'daki taksilerde yeni bir dönem başlıyor. UKOME toplantısında araç değişikliklerinde yüzde 50'den fazla yerlilik aranması şartı kaldırıldı.

İstanbul'da taksilerde yeni dönem resmen başlıyor.

YÜZDE 50 ŞARTI KALDIRILDI

Araç değiştirmek isteyen taksi plakası sahipleri farklı marka ve modelden araçlara da plakalarını takabilecek.Ayrıca yüzde 50 oranında yerlilik aranan taksilerde söz konusu şart UKOME toplantısında kaldırıldı. Böylelikle C segmentinde bulunan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartı barındıran araçlarda ilk alımda (0 kilometre) her sene tahkuk şartı ile 6 sene kullanım getirildi.

6'NCI YILDAN SONRA TAHKUK ŞARTI GETİRİLDİ

Yerlilik oranı yüzde 50'den fazla olan araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı senenin ardından tahkuk şartı getirildi. Yaş ise 9 olarak tespit edildi. Öte yandan, B segmenti otomobillere plaka takılması yönündeki teklif ise kabul edilmedi.

HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?

  • Fiat / Egea
  • Toyota / Corolla - Sedan (Benzin, Hibrit)
  • Renault / Megane - Sedan
  • Citroen / C4X
  • Ford / Focus - Sedan
  • Honda / Civic - Sedan
  • Hyundai / Elentra
  • Skoda / Octavia
İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Ne yerlilik araması .Bütün araçlar yabancı menşeili zaten. Tek farkı yabancı patentli/icadlı araçların montajlarının ülkemizde yapılması. Yoksa yerli milli araç icad ettiğimiz falan yok. Kullandığımız tlf,Tv,oto,kamyon,iş mak vs yabancı icadı zaten. Milyarlık müslüman ülkelerde bir tane dünya markası yok. Ne millisi..

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