İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar sonucu bir ağaç, 3 katlı bir binanın duvarına devrildi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve devrilen ağaç kaldırıldı.

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi.

Olay, Kadıköy Bostancı Mahallesi İlke Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İlke Sokak üzerinde bulunan bir ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı. - İSTANBUL