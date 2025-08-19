İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor

Bir sokak röportajında konuşan vatandaş, Türkiye'de bolluk olduğunu savunarak "Açım diyen yalan söylüyordur" dedi. İnşaat işçisi olduğunu belirten vatandaş, günlük 3 bin TL kazandığını, ayda 90 bin TL'ye ulaştığını ve bu maaşı bankacı ile doktorların bile almadığını söyledi.

Bir sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu. Türkiye'de bolluk olduğunu savunan vatandaş, ekonomik sıkıntıların abartıldığını dile getirdi. Vatandaş, "Açım diyen yalan söylüyordur. Türkiye'de olan bolluk dünyanın hiçbir bölgesinde yok" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 3 BİN TL ALIYORUM"

İnşaat işçisi olduğunu söyleyen vatandaş, kazancıyla ilgili "Ben inşaat işçisiyim, günlük 3 bin TL yevmiye alıyorum. Ayda 90 bin TL yapar. Bankacı, doktor bu maaşı almıyordur" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCan Reno:

doğru söylüyor Carsıya ınıyorum butun kafaler cafeler full dolu

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

2 yıl sonra bel fıtığı olduğunda sana o para ömür boyu yetmeyecek ey cahil abim yazık az bile alıyorsun inşaat işçisi olarak asgari ücreti konuşsana...

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwdgt6mckbh:

niyeki yatarak kimse kimseye para vermez herkes armut piş ağzıma düş bekliyor

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

HERKES GÜNLÜK ÜÇ BİN LİRA ALMIYOR BENDE TÜP TAŞIYIP MUAZZAM PARA KAZANDIM AMA YAŞLANINCA O KADAR AĞIR İŞTEN SONRA ADAMIN KIÇI BAŞI TUTMUYOR

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİdris Yıldız:

adam haklı

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat dural:

ben seni beş sene sonra görmek isterim

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
