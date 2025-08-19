İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Bir sokak röportajında konuşan vatandaş, Türkiye'de bolluk olduğunu savunarak "Açım diyen yalan söylüyordur" dedi. İnşaat işçisi olduğunu belirten vatandaş, günlük 3 bin TL kazandığını, ayda 90 bin TL'ye ulaştığını ve bu maaşı bankacı ile doktorların bile almadığını söyledi.
Bir sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu. Türkiye'de bolluk olduğunu savunan vatandaş, ekonomik sıkıntıların abartıldığını dile getirdi. Vatandaş, "Açım diyen yalan söylüyordur. Türkiye'de olan bolluk dünyanın hiçbir bölgesinde yok" ifadelerini kullandı.
"GÜNLÜK 3 BİN TL ALIYORUM"
İnşaat işçisi olduğunu söyleyen vatandaş, kazancıyla ilgili "Ben inşaat işçisiyim, günlük 3 bin TL yevmiye alıyorum. Ayda 90 bin TL yapar. Bankacı, doktor bu maaşı almıyordur" dedi.