İnkumu Sahili'nde Çöp Kirliliği Endişesi
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, dalgaların sahile getirdiği atıklar nedeniyle kirlilik meydana geldi. 3 kilometrelik sahilde görülen plastikler, ağaç parçaları ve tıbbi atıklar, yerli halkın tepkisine yol açtı.
Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam