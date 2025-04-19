İlk kez ATM kullanacak olmanın sevincini pasta keserek kutladılar

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve sadece 11200 nüfusa sahip olan Tuvalu, ilk kez ATM kullanacak olmanın sevincini yaşadı. Yetkililer ülkenin ana adası Funafuti'deki ATM'lerden birinin önünde toplanırken, Başbakan Feleti Teo, ATM'nin ülkesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek pasta kesti. Dünyanın en ücra köşelerinden biri olan, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve dokuz küçük adadan oluşan Tuvalu, çeşitli egzotik balıklar ve rengarenk mercanlarla çevrili bir ülke.

İLK ATM PASTA KESİLEREK HİSMETE AÇILDI

Avustralya ve Hawaii arasında yer alan Tuvalu, o kadar izole bir konumda bulunuyor ki yerli halk veya ziyaretçiler tarafından yapılan tüm alışverişler her zaman nakit olarak gerçekleştiriliyor. Ülke açısından 15 Nisan'da devrim niteliğinde bir yenilik uygulamaya geçti. Yetkililer ülkenin ana adası Funafuti'de kurulan ilk ATM'lerden birinin önünde toplanırken, Başbakan Feleti Teo, ATM'lerin kurulmasını "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz salı günü ülkeye yeni makineleri yerel ileri gelenlerle birlikte tanıtan Başbakan Teo, ATM'leri kutlamak için devasa bir çikolatalı pasta kesti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; makineleri işleten Tuvalu Ulusal Bankası'nın genel müdürü Siose Teo, ülkeye ATM getirilmesi ile ilgili "Büyük bir başarı. Tuvalu halkının ekonomik güçlenmesi için kapılar açacak dönüştürücü bir değişim" ifadelerini kullandı.

ÜLKE İÇİ ULAŞIM FERİBOTLA SAĞLANIYOR

Yaklaşık 11200 nüfusa sahip olan Tuvalu, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olup, toplamda yalnızca 25 kilometrekarelik bir alanı kaplayan dokuz küçük adadan oluşuyor. Çok fazla ziyaretçisi olmayan ülkeyi hükümet verilerine göre 2023 yılında sadece 3000 turist ziyaret etti. Funafuti'de, Pasifik komşusu Fiji'den her hafta sadece birkaç uçuşa hizmet veren bir havaalanı bulunuyor. Uçak iniş yapmadığında pist yerliler tarafından rugby'den futbola kadar her türlü aktivite için oyun alanı olarak kullanılıyor. Ülke içinde iç hat uçuşu olmadığından adalar arası ulaşım feribotla sağlanıyor. En yüksek noktası deniz seviyesinden yalnızca 15 metre yüksekte olan Tuvalu, yükselen deniz seviyelerine karşı son derece savunmasız ve iklim krizi tarafından en fazla tehdit edilen ülkelerden biri.