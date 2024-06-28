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İDO, Kurban Bayramı'nda 700 bin yolcu ve 185 bin araç taşıdı

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İDO, Kurban Bayram süresince, 12.000'in üzerinde yolcuyu tatilcilerin gözde destinasyonu Ege Adaları'na güvenle ulaştırdı.

Tüm seferlerde maximum dakiklik oranına sahip İDO, Kuşadası'ndan Patmos ve Samos'a; Seferihisar-Samos'a; Bodrum Turgutreis-Leros, Kalymnos ve Patmos'a haftanın çeşitli günlerinde seferler düzenlemektedir.

Yunan Adaları'na kapıda vize imkanı

Dünya'nın en temiz sularına ve en güzel koylarına sahip Ege'nin muhteşem doğasında tatil yapmak isteyenler İDO'nun Ege Adaları seferlerini kullanarak, Yunan Adaları'na kapıda vize uygulamasıyla rahatlıkla giriş yapabilirler. Ayrıca İDO'nun Ege Adaları'na yönelik seferlerinde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanılmaktadır. Bu da yolculuğunuzu hem keyifli hem de hızlı hale getiriyor.

Deniz yolculuğu ile maksimum konfor, minimum yorgunluk

Diğer yandan İDO, tatilcilere Marmara Bölgesinden Ege bölgesine transfer güzergahı olan Osmangazi Köprüsü'nde yığılan trafiğe çare sunarak; Eskihisar-Topçular, Yalova-Pendik, Yalova- Yenikapı hatlarında arabalı vapur imkanı ile konforlu ve eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşattı. Böylece tatilciler yorulmadan evlerine dönüş yaptı.

İlgili hatlarda rezervasyon yaptırmak ve tüm detaylar için İDO uygulamasını indirebilir, www.ido.com.tr'yi ve https://egeadalari.ido.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

İDO, Kurban Bayramı'nda 700 bin yolcu ve 185 bin araç taşıdı

Haberler.com / Ayça Elal - Yaşam

Kurban Bayramı Kurban Tatil Ege Ulaşım Turizm Yaşam Ekonomi Haberler

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