Hatay'da ormanlık alanda örtü yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangına itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangına ekiplerin müdahale ediyor.

Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiisinde saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda örtü yangını başladı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına; vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterlerininde yangına müdahale ediyor. - HATAY