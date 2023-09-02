Hatay'da deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Asrın felaketiyle birlikte tanınmaz hale gelen Hatay'da 46 bin 600 binanın enkazı kaldırıldı

Depremzede vatandaş: "Enkazlar kaldırılıyor ama maalesef şehri tanıyamaz olduk"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da ekiplerin aralıksız çalışmasıyla birlikte acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 79 bin 150 binadan 46 bin 600'ünün enkazı kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay'da kentin eski günlerine dönmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte enkaz kaldırma çalışmalarının hız kazandığı kentte, vatandaşlar araziye dönen işlek caddeleri tanıyamaz hale geldi. Kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Masatlı, yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 79 bin 150 binadan 46 bin 600'ünün enkazı kaldırıldığını açıkladı. Asrın felaketinden bu yana enkazın yüzde 68'inin kaldırıldığı Hatay'da, yılsonuna kadar enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

"Planlamamız; 2023 yılı sonuna kadar bu sorunun gündemimizden kalkmasıdır"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sorun teşkil eden tüm alanlarda planlama yaparak çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "6 Şubat ve devamında meydana gelen 20 Şubat depremlerinde en fazla etkilenen ilimizde bu güne kadar vatandaşlarımızın gıda, barınma, güvenlik dahil hemen hemen tüm ihtiyaçları devletimizin kurumları ve milletimizin desteğiyle bu güne kadar geldi. Sorun teşkil eden tüm alanlarda planlamalarımızı yapıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde yapılacak olan öncelikli çalışmalarımızdan birisi de tabi ki hasarlı binaların yıkımı ve enkazların kaldırılmasıdır. Bu konudaki planlamamız 2023 yılı sonuna kadar bu sorunun gündemimizden kalkmasıdır. Dün itibariyle güncel olarak rakamlar ifade etmem gerekirse acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı yapı sayısı 79.150'dir. Bu binalardan enkazı kaldırılan bina sayısı da 46 bin 600 'dür. Genel manada bakarsak yüzde 68 civarında enkaz kaldırma işin tamamlamış durumdayız" dedi.

"Şehri tanıyamaz olduk

Depremzede vatandaş Kemal Karaoğlan, araziye dönen kenti tanımakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Enkazlar kaldırılıyor ama maalesef şehri tanıyamaz olduk. Cadde ve sokaklar çok karışık. Burası memleketimiz Antakya'nın gözde yeri; Vali göbeği ve Kanatlı Mahallesi. Arkada gördüğünüz alan AVM ve arkası çarşımız oluyordu. Maalesef çarşımız yerle bir oldu, şuan tanınamaz halde" şeklinde konuştu.