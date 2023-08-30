Hangzhou Asya Oyunları'nda Trafik Işıkları Maskotlarla Süslendi

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinde düzenlenecek olan Hangzhou Asya Oyunları'nın atmosferi şehrin dört bir yanında hissediliyor. Üç sevimli maskotun resimleri, bazı trafik işaretlerindeki orijinal insan figürlerinin yerini aldı. Maskotlar Hangzhou'daki Üç Dünya Mirası alanından ilham alınarak tasarlandı.

1. Trafik ışıklarının çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinde düzenlenecek olan Hangzhou Asya Oyunları'nın atmosferi şehrin dört bir yanında hissediliyor.

Üç sevimli maskotun resimleri, bazı trafik işaretlerindeki orijinal insan figürlerinin yerini aldı.

Maskotlar Hangzhou'daki Üç Dünya Mirası alanından ilham alınarak tasarlandı.

Liangzhu şehrinin Arkeolojik Kalıntıları'nı maskot Congcong; Batı Gölü'nü maskot Lianlian, Beijing-Hangzhou Büyük Kanalı'nı ise Chenchen temsil ediyor.

"Bunun gibi trafik ışıklarını tercih ederim. (Neden?) Çünkü bu şekilde daha sevimli görünüyorlar."

"Çok güzel ve son derece özgünler. Asya Oyunları'nın atmosferine hemen katkı sağlıyorlar. Bu hoş bir sürpriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)