Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi

Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi
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Kağıthane Belediyesi, Hamidiye Sosyal Tesisi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirerek, çocuk oyun parkı, spor sahaları ve çeşitli sosyal kullanım alanlarını modernize etti.

KAĞITHANE Belediyesi, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından Hamidiye Sosyal Tesisi'ni yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Çocuk oyun parkından spor sahalarına, peyzaj düzenlemelerinden ulaşımı kolaylaştıran yaya köprüsüne kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşüm sağlandı.

Hamidiye Sosyal Tesisi'nde, 400 metrekarelik eski laminat zeminler sökülerek daha dayanıklı ve estetik fayans döşemeyle değiştirildi. Elektrik altyapısı tamamen yenilenerek modern aydınlatma sistemi ve yangın alarmı entegre edildi. İç mekanların konforu için ısıtma-soğutma sistemleri güncellendi.

Tesisin sosyal kullanım alanları da yeniden tasarlandı. Eski mutfak ve çay servisi alanı kaldırılarak yerine daha kullanışlı bir çay ocağı ve self servis bölümü yapıldı. Engelli vatandaşların da rahatlıkla erişebileceği bay-bayan WC'ler ve mescit alanı tesise eklendi.

Dış mekanda yer alan atıl durumdaki gölet bakıma alınarak canlandırıldı. Bahçe ve teras alanları çeşitli bitki ve çiçek türleriyle yeniden düzenlendi. Eski çardakların yerine ise yeni oturma grupları, masa-sandalyeler ve ambiyans aydınlatmalı toplantı alanı kuruldu. Çocuklar için park alanları ve spor sahaları tamamen yenilendi.

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Bugün Kağıthane'mizin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Hamidiye Sosyal Tesisimizi yenilenmiş haliyle sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebileceği, aileleriyle huzur bulabileceği modern ve donanımlı bir mekan olarak yeniden hayat buldu. Yaptığımız çalışmalarla tesisimizin yeşil alanları, zemin düzenlemeleri, mutfağı ve oturma bölümleri tamamen modern bir görünüme kavuştu. Ayrıca yaya köprüsü ve futbol sahasını da modernize ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teknik ekiplerimize ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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