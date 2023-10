Hakkari'de Emniyet Müdürü düğünde halay çekti

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Emniyet Müdürü Adem Köpük, beraberindeki polis memurları ile birlikte Fırat Seven (24) ve Öznur Güzel Seven (22) çiftinin düğün töreninde davetlilerle birlikte halay çekti.. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Fırat Seven ile Van'da yaşayan Öznur Güzel Seven çifti, 2 gün 2 gece süren Emir Şaban Mahallesi'nde yapılan düğüne, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve damadın yakınları katıldı. Kürtçe ve Türkçe söylenen şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti. İlçe Emniyet Müdürü Köpük ve beraberinde gelen polis memurları da yöresel kıyafet giyen vatandaşlarla kol kola girip halay çekti. Çiftin düğününde, gelin ve damada 320 bin TL değerinde takı takıldı, damat Fırat Seven, düğünlerine katılan İlçe Emniyet Müdürüne teşekkür etti.(DHA)

