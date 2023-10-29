Gümüşhane'de Öğretmenler Cumhuriyetin 100. Yılını Zirvede Kutladı

Gümüşhane'de üç öğretmen, Cumhuriyetin 100. yılını kentin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirerek kutladı. 3 bin 331 metrede şanlı Türk bayrağını dalgalandıran öğretmenler, nice yüz yıllar diledi.

Gümüşhane'de üç öğretmen, Cumhuriyetin 100. yılını kentin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirerek kutladı. 3 bin 331 metrede şanlı Türk bayrağını dalgalandıran öğretmenler, nice yüz yıllar diledi.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda doğaya ve dağlara olan tutkusuyla tanınan sınıf öğretmeni Ersin Kalay'ın teklifi üzerine üç öğretmen, Cumhuriyetin 100. yılını sıra dışı bir şekilde kutlama kararı aldı. Kentin en yüksek noktası olan 3331 rakımlı Abdalmusa Zirvesi'ne tırmanış yapmaya karar veren sınıf öğretmeni Ersin Kalay, okulun müdür yardımcısı Mehmet Zeki Bektaş, 6 Şubat depremini Hatay'da yaşayan ve ardından Gümüşhane'ye tayin olan İngilizce öğretmeni Hanifi Gültekin birlikte yola koyuldu. Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün Yılanlı Yaylası'na kadar araçla ulaşan öğretmenler, buradan sırt çantalarını yüklenerek zirve yoluna çıktı. Oldukça rüzgarlı ve soğuk havada gerçekleşen yürüyüşte yaklaşık 2 saat sonra zirveye ulaşıldı. Yüksek kesimleri karla kaplı alana ulaştıktan sonra zirvede Türk bayrağı açan öğretmenler. Cumhuriyete nice yüz yıllar dileğinde bulundu.

"İki öğretmen arkadaşım da hayatlarında ilk kez bu kadar yüksek rakıma çıktılar"

Organizasyonu yapan sınıf öğretmeni Ersin Kalay, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel zirvelere çıkmak için yola çıktıklarını ve 3 bin 331 metrelik Abdalmusa Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Başarıyla tamamladıkları zirve faaliyetinin ardından duygularını kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını söyleyen Kalay, "Hem dağların coşkusu var bizde hem de bayramımızın mutluluğu var. Böyle güzel bir günde böyle güzel bir zirve tırmanışını ekip arkadaşlarımızla sağlıklı bir şekilde tamamladık. İnşallah nice nice zirvelere diyorum. Gümüştuğ köyü Yılanlı Yaylası'ndan yürüyüşe başlayıp 1 saat 40 dakikada zirveye çıktık. İki öğretmen arkadaşım da hayatlarında ilk kez bu kadar yüksek rakıma çıktılar. Gayet başarılı çıkış yaptılar. Zirve defterini imzalayıp şanlı bayrağımızı dalgalandırıp geri döndük" diye konuştu.

"Böyle anlamlı bir günde anlamlı bir zirve yaptık"

Soğuk havada ve şiddetli rüzgarda zirve tırmanışı yapan okulun müdür yardımcısı Mehmet Zeki Bektaş ise bu kadar zorlanacağını düşünmediğini ve bu rakıma ilk defa çıktığını belirterek, "Manzara çok güzel. Gelmemize değdi. Böyle anlamlı bir günde anlamlı bir zirve yaptık. Gümüşhane'nin en yüksek dağına ilk kez zirve tırmanışı yaptık. Ersin hocama teşekkür ediyorum bu zevki yaşattığı için" ifadelerini kullandı.

"Bir nebze de olsa yaşadığımız o kötü hatıraları bize unutturmaya bir vesile oldu"

İngilizce öğretmeni Hanifi Gültekin ise depremlerin ardından mücbir sebeplerle geldiği Gümüşhane'de ilk zirvesini Abdalmusa'ya yaptığını kaydederek, "Benim için iki şekilde anlamlı. Özellikle Hatay'da 6 Şubat depremini yaşayan bir öğretmen olarak mecbur sebeplerden buraya geldik, yerleştik. Bu bir nebze de olsa yaşadığımız o kötü hatıraları bize unutturmaya bir vesile oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3331 metrede Türk bayrağını dalgalandırdık. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Buna vesile olan Ersin Kalay hocama çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane'nin doğasıyla, insanlarıyla harika bir memleket olduğunu gördük. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice nice yüz yıllara" dedi.

Depremzede öğretmen Hanifi Gültekin'in zirve defterine yazdığı duygu yüklü mesaj ise şöyle:

"6 Şubat 4.27 depreminden sonra Gümüşhane'ye geldim. Hatay'da emekli olurum derken buraya, bu zirveye çıkmak nasip oldu. Allah daha nelerle karşılaştıracak, daha ne güzellikler gösterecek bilemem ama Elhamdülillah." - GÜMÜŞHANE